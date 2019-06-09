شكرا لقرائتكم خبر عن ماوراء مغادرة سفينة اماراتية ميناء سقطرة قبل حصولها على تخليص جمركي وتصريح خروج ..ماذا افرغت من شحنات وفرت ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السفينة الاماراتية AD ASTRA تفر من ميناء سقطرى بعد تحايلها على سلطات الميناء انها تخرج من الرصيف بحجة ارتفاع الامواج وابتعادها عن الرصيف.

وقال مصدر في ميناء سقطرى ان السفينة غادرت دون اي تخليص جمركي أو تصريح خروج من الميناء الذي افرغت فيه شحنتها حيث فرت الى جهة غير معلومة ولا يعرف اتجاها.

واستغرب المصدر هذه التصرف الذي تضرب بالقوانين الدولية المتعارف عليه في الموانئ كما يخشى مراقبين من ان تقوم السفينة بأعمال مشبوهة فق المياه الأقليمية.

يذكر أن السفينة الاماراتية قد تم احتجازها قبل اسبوعين من قبل سلطات الميناء لمخالفتها قوانين وانظمة الملاحة البحرية.