الحوثي يكشف حقيقة أزمة الرواتب ويدعو للمكاشفة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تحدى عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، دول العدوان ب‏الموافقة على الشفافية في الإيرادات وطبع العملة و صرف الرواتب، ليضع الشعب في صورة ما يحدث من نهب وفساد لأي طرف من خلال لجنة من اكاديميين جامعتي صنعاء وعدن وخبراء يمنيين والشعب الحكم.

وأشار الحوثي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن “العدوان” هو من يحاصر وينهب الإيرادات ويطبع العملة ويرفض صرف الرواتب ويتلاعب بأسعار الريال، و يعمل على استعطاف الناس وشيطنة الآخر هو الجانب المعيشي.

ولفت ، الى أن الإيرادات التي تورد وتصرف بدورة مستندية مكتملة هي ما يتم تسليمه لمركزي صنعاء وفروعه، أما إيرادات الطرف الآخر فلا إيراد ولا دورة مستندية.

وقال” نحن مع توحيد جميع الإيرادات للجمهورية اليمنية وفق آلية مزمنة مقابل تحييد الاقتصاد ودفع المرتبات”.

ولفت إلى أن هذه المرتبات هي مستحقات لموظفي الجمهورية اليمنية المعروفين في كشوفات الخدمة المدنية والبنك، ومن يقف ضدهم هو يقف ضد الوطن وليس ضد شخص أو مكون بعينه.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى إن حرب الإشاعة تستخدمها دول العدوان وتعمل على تسويقها لتلصق التهم باستمرار ضد الرافضين للاحتلال.