مطارات السعودية في مرمى سلاج الجو والقوة الصاروخية اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

يجمع الكثير من الخبراء والمراقبين ان العمليات التي ينفذها سلاح الجو اليمني، على الاهداف العسكرية في السعودية ضمن بنك الاهداف المعلنة منذ وقت سابق، بأنها تمثل رسالة فحواها “ان لم يتوقف العدوان في اعتداءاته فستوسع القوات اليمنية رقعة استهدافاتها” مؤكدين أن الامارات ستأتي كمحطة قادمة.

واوضح الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني، العميد عزيز راشد،، ان الغارات الجوية التي نفذها الطيران المسير اليمني اليوم الاحد على مطار جيزان تعد رسالة واضحة للعدو بان العد التنازلي لهذه العمليات مستمرة طالما العدوان السعودي مستمر وبأن مطارات نجران وجيزان ستكون مستهدفة من قبل القوة الصاروخية ومن قبل سلاح الطيران المسير.

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واضاف “ان العدوان السعودي لم يفهم امس السبت رسالة وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي عند زيارته منطقة نجران وهو يؤشر باصبعه على مطارات وثكنات عسكرية”.

وتابع العميد راشد، “الدفاعات الجوية اليمنية متطورة واستطاعت اسقاط أحدث الطائرات المسيرة للعدوان السعودي، مشددا ان لم يتوقف العدوان في اعتداءاته فستوسع القوات اليمنية رقعة استهدافاتها لتصل الامارات”.

هذا ونفذ سلاح الجو المسير، اليوم الأحد، عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف2K على مطار جيزان الدولي جنوب السعودية.