إب: ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتجز 78 مهاجرة إفريقية في السجن المركزي

كشفت مصادر خاصة عن احتجاز مليشيا الحوثي الانقلابية لعشرات الافريقيات في السجن المركزي بمحافظة إب وسط اليمن.
وقالت المصادر لمراسل "يمن شباب نت" إن المليشيا تحتجز منذ أشهر نحو78 أفريقية في سجن النساء بالسجن المركزي بإب في ظروف صعبة.
وبحسب المصادر فإن المحتجزات الإفريقيات يعانين ظروف صعبة داخل السجن وبعضاً منهن يعانين من أمراض مزمنة.
وعزت مصادر حوثية احتجازهن بسبب الهجرة غير الشرعية ودخول البلد بصورة غير نظامية ـ حد وصف المصادر ـ.
ولم تكشف المصادر عن المدة التي قضتها السجينات داخل السجن، إلاّ أن مصادر حقوقية كانت قد كشفت العام الماضي عن وجود سجينات من الجنسيات الإفريقية تم احتجازهن من قبل الحوثيين من تجمعات للاجئين في مديرية مذيخرة.
يذكر أن آلاف المهاجرين الأفارقة معظمهم من جنسيات أثيوبية وصومالية يدخلون البلد بصورة غير نظامية ويتنقلون عبر مدنها في طريق هجرتهم إلى السعودية .
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