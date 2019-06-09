الزنداني يعود بقوة الى واجهة الإعلام اليمني

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تركيا

اثار افتتاح نجل القيادي في حزب الاصلاح محمد عبدالمجيد الزنداني، مقهى مختلطاً في العاصمة التركية إسطنبول الجدل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باليمن.

و افادت مصادر مطلعة ان مقهى القيادي الإخواني الذي يحمل اسم سام افتتح في منطقة سبارتكولا ولفتت إلى أن المقهى مختلط للرجال والنساء، كما أن بداخله قسم خاص لليافعين.

ويعد محمد الزنداني نجل القيادي الإخواني البارز عبدالمجيد الزاندي المطلوب لدى أمريكا بتهمة الإرهاب، كما أنه من أكثر القيادات التي تدعو للتشدد والتزمت ويطرح أراء متطرفة تجاه المرأة ويهاجم أي دعوة للانفتاح، غير أن تلك المفاهيم تغيب في مشروعه الاستثماري الجديد في تركيا.

يشار إلى أن الزنداني وقيادات بجماعة إخوان اليمن بينهم حميد الاحمر تمتلك مشاريع سياحية وعقارية في تركيا.