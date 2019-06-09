محافظ الضالع يتفقد عدد من المواقع العسكرية في المحافظة

تفقد محافظ الضالع قائد اللواء ٣٣ مدرع قائد المحور اللواء الركن علي مقبل صالح ، اليوم ، عدد من المواقع العسكرية التابعة لقيادة المحور.
واشاد محافظ المحافظة بالبطولات التي يحققها ابطال الجيش الوطني في سبيل الدفاع عن الامن والاستقرار..محياً روح العزيمة والإرادة في التضحية والفداء و الانضباط العسكري والجاهزية القتالية العالية التي يتمتعون بها الابطال..مثمناً جهودهم وتضحياتهم واستبسالاتهم وصمودهم الأسطوري في مواجهة المليشيا الحوثية الانقلابية.
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