تعز.. تقدم جديد لألوية العمالقة في مديرية ماوية

تمكنت قوات ألوية العمالقة في اليمن، بمساندة من قوات العاصفة والمقاومة الجنوبية، من تطهير قرية الصليب، أول قرى منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية بمحافظة تعز.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن القوات أحكمت السيطرة على القرية بعد أن كانت تسيطر عليها المليشيات الحوثية، كما واصلت القوات تقدمها نحو مديرية مأوية وتمكنت من السيطرة على بعض المواقع والثكنات العسكرية التي كانت تتواجد وتتمركز فيها المليشيات الحوثية وتطلق النار بإتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات العسكرية تمكنت من تطهير قرية الصليب التابعة لمنطقة باهر بمديرية ماوية خلال مواجهات ومعارك ضارية خاضتها مع مسلحي المليشيا التي كانت مسيطرة عليها وأكدت المصادر أن معارك عنيفة دارت في قرية الصليب وتكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذ بقية العناصر الحوثية بالفرار نحو منطقة مأوية بفعل الخسائر التي تلقتها المليشيات على يد قوات العمالقة والمقاومة الجنوبية.