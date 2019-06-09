هيئة رئاسة الانتقالي تعقد اجتماعها الدوري برئاسة الزُبيدي

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري الأسبوعي، برئاسة الرئيس عيدورس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات العسكرية في الجبهات الحدودية شمال محافظة الضالع. وحيّا المجتمعون الجنود المرابطين في تلك الجبهات، مثمنين صمودهم وبسالتهم في الذود عن الأرض الجنوبية.

عقب ذلك، وقف الاجتماع أمام نشاط هيئة رئاسة المجلس في الجانب الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، مستعرضاً جملة الفعاليات التي شاركت فيها قيادات المجلس، وجملة التوصيات والمقترحات التي خرجت بها.

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كما ناقش الاجتماع التقرير التحليلي الدوري لمركز دعم صناعة القرار بشأن المستجدات على الساحتين المحلية والاقليمية المرتبطة بالشأن الجنوبي، وكذا مشروع لائحة مجلس المستشارين، واستمع لملاحظات الأعضاء بهذا الشأن.

وتطرق الاجتماع أيضا، إلى جُملة من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، ومنها نشاط دوائر الأمانة العامة لهيئة الرئاسة خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المرتبطة بعمل المجلس، واتخذ ما يلزم بشأنها.

وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل لجنة برئاسة عبدالرحمن شيخ، عضو هيئة رئاسة المجلس، لمتابعة الأضرار المترتبة عن المنخفض الجوي الذي تشهده العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب، وتوجيه مختلف الجهات لمعالجة آثارها.