تعز.. المخلافي يتفقد سير الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية

تفقد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ،اليوم الاحد، سير الانضباط الوظفي في المكاتب التنفيذية والدوائرة الحكومية في المحافظة عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.

ووفق وكالة "سبأ" زار وكيل أول المحافظة مكتب التربية والتعليم ومكتب المالية والضرائب والتعليم الفني والمهني والبنك المركزي ومكتب النظافة والتحسين والاتصالات والمواصلات والجوازات والاحوال المدنية ومستشفي المظفر ومؤسسة الميا ومكتب البريد والإدارة المحلية وعدد من اقسام الشرطة..مشيداً بمستوى الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي بعد انتهاء إجازة العيد..مشدداً على ضرورة الالتزام بالدوام وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما وجه الدكتور المخلافي بسرعة محاسبة المتغيبين عن وظائفهم، بموجب قانون الخدمة المدنية.. مؤكداً على أهمية التزام جميع موظفي الدولة بالانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي.

وحث الدكتور المخلافي، الموظفين على أهمية مضاعفة الجهود الدؤوبة بكافة السُبل الممكنة من أجل توفير الخدمات الاساسية للموطنين.. موكداً ان المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع من أجل تفعيل العمل وبذل مزيداً من الجهود حتى تتمكن المؤسسات من القيام بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين في إطار توجيهات محافظ المحافظة.