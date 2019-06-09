هكذا وصف الحربي إغاثة الهلال الإماراتي أبناء عدن جراء الأمطار

أشاد الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الأحد، بما يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي لأبناء عدن والمحافظات المحررة.

وقال الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "امتداداً لدور الإمارات الإنساني في اليمن ونهجها في مساعدة الشعب اليمني في المناطق المحررة".

وتابع "سارع الهلال الأحمر الإماراتي كعادته لإغاثة أبناء عدن جراء الأمطار الغزيرة التي تعاني منها بعض أحياء المدينة".