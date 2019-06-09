مكتب التربية بحضرموت يقر موعد إقامة الاحتفائية التكريمية السنوية

راس جمال سالم عبدون وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت اجتماع للجنة الاحتفال السنوي بيوم المعلم, كرس الاجتماع للوقوف على أخر الترتيبات الخاصة بإقامة الاحتفائية التكريمية الوفائية بيوم المعلم الذي يقام برعاية كريمة من قبل الراعي الاول للتعليم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وفي مستهل الاجتماع قدم الوكيل عبدون التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك ,سائلا المولى أن يمن على الجميع بالصحة والعافية واليمن البركات.

مستعرضاً أسماء المكرمين الذين ثم إقرارهم في وقت سابق وفقاً للمعايير والشروط التي اقرارها اللجنة والذي وصل عددها ما يقارب الثلاثمائة وخمسين مكرم بين معلم ثابت ومتعاقد وتربويين على مستوى مديريات محافظة حضرموت .

واكد الوكيل عبدون ان الكوادر التربوية والتعليمية بالمحافظة والمديريات يحظون بالرعاية والاهتمام الكبيرين من قبل قيادة مكتب الوزارة نظير جهودهم المخلصة في تأديتهم للرسالة التربوية والتعليمية .

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مشيداً بالدعم المستمر والمقدم من قبل راعي التعليم الاول بحضرموت محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني للقطاع اثمر ذلك عن تحقيق نجاحات كبيرة في خلق الاستقرار للعملية وتقدير المكانة الرفيع التي يحتلها الكوادر التربوية والتعليمية بالمحافظة .

موجهاً دائرة الاعلام بتكتيف جهودها في انجاز المهام الخاصة بإصدار النشرة اخبار التربية لتوثيق اسماء المكرمين بالاسم والصورة وتوزيعها في الاحتفائية التكريمية وترتيب الفقرات التي ستقدم على خشبة مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بديوان مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

هذا واقرت لجنة الاحتفال بيوم المعلم تحديد موعد الحفل الخطابي والتكريمي والفني في العشرين من يونيو الحالي