وكيلة المهرة لشؤون المرأة تستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر

استقبلت وكيلة محافطة المهرة المساعد لشؤون المرأة الأستاذة خديجة محمد باكريت، اليوم بمكتبها جموع من المهنئين الذين قدموا إلى مكتبها بديوان عام المحافظة للتهنئة بعيد الفطر المبارك في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة العيد.

وكان على رأس المهنئين وكلاء المحافظة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري والشيخ صالح بن عليان والمهندس سالم محمد العبودي وعدد من مدراء العموم وموظفي الديوان والوجهاء والشخصيات الأجتماعية بالمحافظة.

رافعين أسمي آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والسلطة المحلية بالمحافظة بمناسبة العيد ، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على وطننا وشعبنا وعلى الأمتين الاسلامية والعربية بالخير واليُمن والبركات.

ورفعت الوكيله خديجة باكريت خالص التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وللمحافظ الشيخ راجح باكريت ولأبناء المهرة في الداخل والخارج التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك وإتمام فريضة الصوم، سائلةً الله تعالى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم .