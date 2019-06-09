البخيتي: لوحة رائعة رسمها الأمريكيون اليمنيون في نيويورك

قال الكاتب والسياسي، علي البخيتي، اليوم الأحد، "لوحة رائعة رسمها الأمريكيون اليمنيون في نيويورك بالأمس ونالت صدى في مختلف وسائل الإعلام الأمريكية.

وأضاف البخيتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"- "أزياء شعبية من مختلف مناطق اليمن؛ للرجال والنساء؛ ورقصات وغناء من التراث اليمني".

وتابع "نشكر القائمين على هكذا فعاليات والمشاركين فيها؛ فقد رفعتم رأس اليمن عالياً؛ وساهمتم في تعريف الأمريكيين وغيرهم ببلدنا من زاوية اخرى؛ غير التي تعودوا عليها والمرتبطة بالحروب والدمار والقتل والإرهاب؛ زاوية الجمال والإنسانية والفن والتعايش والتراث والحضارة والجمال والتنوع".

واختتم "ولو كانت الأوضاع مستقرة في اليمن لكانت هذه الفعليات افضل وسائل الترويج السياحي".