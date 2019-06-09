قوات العمالقة تتوغل في تعز وتحرر أولى مناطق ماوية

أعلنت ألوية العمالقة مساء اليوم الأحد، عن تحرير أول منطقة تتبع محافظة تعز في مديرية ماوية الحدودية مع الأزارق بالضالع.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن قوات ألوية العمالقة بمساندة من قوات العاصفة والمقاومة الجنوبية حررت قرية الصليب أول قرى منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية غرب تورصة بالأزارق.

وأكدت قوات العمالقة إحكام السيطرة على المنطقة وطرد المليشيات الحوثية منها والسيطرة على بعض المواقع والثكنات العسكرية التي كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية وتطلق النار باتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها.

وأكدت ألوية العمالقة أنها تواصل التقدم نحو مديرية مأوية في تطور عسكري هام على مسرح العمليات في جبهات شمال الضالع.

وأكدت مصادر عسكرية أن معارك عنيفة دارت في قرية الصليب وتكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح فيما لاذ بقية العناصر الحوثية بالفرار نحو منطقة مأوية بفعل الخسائر التي تلقتها المليشيات على يد قوات العمالقة والمقاومة الجنوبية.