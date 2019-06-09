غرق أكثر من 20 سيارة بسبب هطول الأمطار وتدفق السيول في حضرموت

غرقت أكثر من 20 سيارة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة المكلا عاصمة حضرموت، بعدما تأثرت مناطق الساحل بالاضطراب المداري في بحر العرب وخليج عدن.

بدوها أهابت غرفة الإرصاد الجوي والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت بكافة المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول في الأودية والشعاب أثناء جريانها.

وأصدرت الغرفة تنبيهات إلى المواطنين القاطنين بالمنازل القديمة والطينية والتي من الممكن أن يلحق بها الضرر إلى أخذ الحيطة والحذر وإخلائها عند كثافة هطول الأمطار.

وشملت التنبيهات الصيادين ومرتادي البحار من ركوب البحر، وكذلك مستخدمي مركبات الطرقات البرية من تدني مستوى الرؤية الأفقية خلال فترة نشاط الحالة المدارية.

كما أهابت الغرفة بالمواطنين بضرورة الاستعداد لأي طارئ من طوارئ الآثار المترتبة لهذه الحالة المدارية من انقطاع للتيار الكهربائي والمياه والتواصل مع غرف الطوارئ والعمليات بالعاصمة المكلا وعواصم مديريات محافظة حضرموت.