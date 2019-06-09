مقتل شخصين وإصابة آخر بمديرية أحور على خلفية ثأر قبلي

قتل شخصان واصيب اخر في اقتتال قبلي في مديرية أحور محافظة أبين جنوبي البلاد عصر اليوم الاحد جراء إطلاق النار عليهم .

واكدت مصادر قبلية مقتل محمد سعيد لظلف ومحمد لظلف عصر اليوم الاحد، وجرح منصر محسن لظلف إثر اطلاق نار عليهم من قبل إحدى القبائل المتناحرة مديرية احور محافظة أبين على خلفية ثأر قبلي.

واضافة المصادر بان القبيلتان المتناحرتان هي قبيلة آل يسلم الكازمي وقبيلة آل العفو الكازمي باحور.

وناشد سكان المنطقة الشخصيات الاجتماعية والسلطات المحلية والعسكرية التدخل السريع لحقن الدماء ووضع حلول لتهدئة الوضع.

وتشهد بعض مديريات المنطقة الوسطى أبين حالات نزاع قبلي يؤدي بشكل مستمر إلى أن تتحول إلى صراع مسلح فيما بينهم.