الضالع.. عملية نوعية جديدة للقوات المشتركة في جبهة حجر

نفذت قوات المقاومة المشتركة عملية عسكرية نوعية، في جبهة حجر ضد مليشيات الحوثي عبر سلسلة ضربات عسكرية أوقعت الكثير من الضحايا في صفوف الجماعة. وقال القيادي هيثم طاهر المعروف بأبو الجنوب إن قوات اللواء 33 والكتيبة 16 نفذت عملية نوعية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لمليشيات الحوثية في حجر. وقال أبو الجنوب أن مدفعية اللواء استهدفت مواقع متعددة لمليشيات شمال حجر أهمها موقع يسمى بالطيرمانه وموقع آخر يعرف ببيت النجار ، مؤكدا أن العملية أوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف المليشيات . وأكد أبو الجنوب، أن أصوات سيارات الإسعاف التابعة للمليشيات هرعت إلى المواقع المستهدفة لنقل جرحى وقتلى المليشيات ، وسمع اصوت نداءات لعناصر حوثية عبر جهاز لاسلكي لاقط وهم يطالبون بسرعة نقل الجرحى والقتلى من الموقع المستهدف. وكان اللواء 33 والكتيبة 16 قد شنت سلسلة هجمات عنيفة لمواقع عسكرية تتمركز فيها المليشيات الحوثية في جبهة حجر وشخب وقد تكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والارواح خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية.

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