"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية

عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم الأحد، مواعيد اقلاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين الموافق 10 يونيو 2019م. رقم الرحله :609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله 506. خط الرحله : عدن - جده. الاقلاع : 0830 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1500 عصرا. Advertisements الوصول: 1730 مساء. رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0430 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 0900 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1000 صباحا. الوصول: 1245 ظهرا. رقم الرحله 648. خط الرحله : عدن - عمان. الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمــان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1530 عصرا.

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