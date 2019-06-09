رئيس تحرير"اليمن العربي" يكشف سير المعارك في معقل الحوثي

علق الدكتور جمال مٌحسن رئيس تحرير" الخليج 365"، على سير المعارك بين القوات الشرعية ومليشيا الحوثي الإيرانية في منطقة باقم، والتي تعد لها أهمية كبيرة كونها معقل الحوثي، وقرب المملكة العربية السعودية.

وقال مُحسن خلال مداخلة هاتفية، لقناة النيل الإخبارية المصرية، إن قوات الجيش الوطني قامت بعمليات نوعية في منطقة باقم، ووقطعوا المساعدات العسكرية على المييشيات الحوثية والتي كانت تقوم من خلالها بالهجوم على المملكة العربية السعودية.

وأكمل حديثه، بأن هناك تقدم للقوات الشرعية في محافظة الضالع، حيث قامت بتطهير محافظة الضالع خاصة القسم الجنوبي.

وكشف رئيس تحرير "الخليج 365"، بأن هناك تصدي كبير من قبل القوات الشرعية لهجوم الحوثي في مريس، مشيداً بالجهود التي تقوم بها المواطنيين في محافظة الضالع.