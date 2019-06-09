شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة خليجية : الشعب اليمني ضحية الحرب ولاتخدم أي طرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت السفيرة العُمانية لدى الولايات المتحدة حنينة المغيرية إن بلادها ترفض العمليات العسكرية في اليمن، وتعتقد أن الحرب هناك “لا تخدم أي طرف” وأنها “مدمرة للشعب اليمني”.

وأضافت في مقابلة مع المونيتور الأمريكيَّة نشرت يوم السبت : ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لتسوية الخلافات بين اليمنيين هي من خلال المفاوضات والسلطنة تدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن”.

وتابعت: موقف عمان من الحرب في اليمن مستقر وحاسم، ونرفض المشاركة في أي عملية عسكرية ضد اليمن، أو ضد أي بلد آخر، ما لم تكن في إطار الدفاع عن النفس وفي المجال التنظيمي في إطار دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت: الشعب اليمني هو ضحية هذه الحرب التي لم تنته وأدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المأساوية.

