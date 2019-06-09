صد زحف على ميدي واخر على صحراء الأجاشر قبالة نجران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية الأحد، زحف واسع للمرتزقة في صحراء الأجاشر قبالة نجران.

مصدر عسكري أكد ان المرتزقة نفذوا محاولة زحف فاشلة من ثلاثة مسارات في صحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء ، مضيفا أن رجال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر الزحف وقتل وجرح عشرات المنافقين وتدمير آلية عسكرية.

كما كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحفا واسعا للغزاة والمرتزقة على صحراء ميدي.

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وأوضح مصدر عسكري أن الزحف على ميدي تم من اتجاهات الشمال والغرب والجنوب وبعرض مساحة تبلغ أكثر من 40 كيلوا متر بمشاركة الجيش السعودي والسوداني وسبعة ألوية من المرتزقة اليمنيين.

وأشار المصدر إلى أن الزحف على ميدي بدأ منذ منتصف ليل أمس إلى مغرب اليوم بمشاركة الطيران الحربي وتم إلحاق خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف العدوان ومرتزقته.

وأكد المصدر إحراق وإعطاب عشرات الآليات وقتل وجرح العشرات من القوات المهاجمة وأسر عدد آخر واغتنام أسلحة متنوعة .. لافتا إلى أن جثث الغزاة ما تزال في أرض المعركة .