- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية الأحد، زحف واسع للمرتزقة في صحراء الأجاشر قبالة نجران.
مصدر عسكري أكد ان المرتزقة نفذوا محاولة زحف فاشلة من ثلاثة مسارات في صحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء ، مضيفا أن رجال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر الزحف وقتل وجرح عشرات المنافقين وتدمير آلية عسكرية.
كما كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم زحفا واسعا للغزاة والمرتزقة على صحراء ميدي.
وأوضح مصدر عسكري أن الزحف على ميدي تم من اتجاهات الشمال والغرب والجنوب وبعرض مساحة تبلغ أكثر من 40 كيلوا متر بمشاركة الجيش السعودي والسوداني وسبعة ألوية من المرتزقة اليمنيين.
وأشار المصدر إلى أن الزحف على ميدي بدأ منذ منتصف ليل أمس إلى مغرب اليوم بمشاركة الطيران الحربي وتم إلحاق خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف العدوان ومرتزقته.
وأكد المصدر إحراق وإعطاب عشرات الآليات وقتل وجرح العشرات من القوات المهاجمة وأسر عدد آخر واغتنام أسلحة متنوعة .. لافتا إلى أن جثث الغزاة ما تزال في أرض المعركة .
كانت هذه تفاصيل خبر صد زحف على ميدي واخر على صحراء الأجاشر قبالة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.