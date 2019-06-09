رئيس الوفد الوطني يوجه اتهام خطير للأمم المتحدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - طائرة مدمرة اثر قصف على مطار صنعاء الدولي يوم 29 ابريل

الخليج 365 – صنعاء

دعا رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، اليوم الأحد، الأمم المتحدة الى تحمل المسؤولية جراء استمرار اغلاق مطار صنعاء الدولي.

واتهم الأمم المتحدة بأنها المسؤولة عن وفاة احد القيادات السياسية اليمنية.

مبيناً أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن وفاة الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية الأستاذ المناضل محمد الرباعي التي كانت حالته المرضية تستدعي تلقي العلاج في الخارج.

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وقال عبدالسلام في تغريدة لهُ “خاطبنا الأمم المتحدة مرارا بشأن حالة الأستاذ محمد الرباعي التي كانت تستدعي تلقي العلاج في الخارج وللأسف لم تحرك ساكنا خضوعا لرغبة مملكة العدوان باستمرار غلق مطار صنعاء الدولي”.

وأكد إشارة إلى استمرار إغلاق مطار صنعاء “هذا ما لا يمكن السكوت عليه إلى ما لا نهاية”.

وكان نعى اتحاد القوى الشعبية يوم أمس وفاة المناضل والهامة الوطنية محمد عبد الرحمن الرباعي الأمين العام للاتحاد – عضو المجلس الأعلى للاتحاد بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأمام اصرار دول العدوان على الاستمرار في غاراتها واغلاقها للمنافذ البرية والبحرية والجوية، اكد رئيس الوفد الوطني أن مطارات دول العدوان في مرمى النيران، وإغلاقها أو إصابتها بالشلل هو أقرب الطرق لفك الحصار عن مطار صنعاء