تنفيذي مأرب يقر تشكيل لجنة لتفتيش والرقابة على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة

اقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب في اجتماعه الشهري ،اليوم الأحد، برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة، تشكيل لجنة متخصصة برئاسة وكيل المحافظة للشئون الإدارية عبدالله الباكري، للتفتيش والرقابة على المنشآت الصحية والطبية والصيدلانية الخاصة، وتقييم مستوى الخدمات والأسعار، ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية والقانونية.



كما وقف المكتب التنفيذي أمام عددا من القضايا المتعلقة بمتابعة تنفيذ عددا من المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة وأداء بعض المكاتب الحكومية واتخذ إزائها القرارات المناسبة.



وكان المحافظ العرادة قد قدم تقريرا توضيحيا عن الأعمال التي أنجزها خلال زيارته الخارجية والمواضيع التي ناقشها خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في مختلف الجوانب التنموية للمحافظة.



وشدد اللواء العرادة على الالتزام بالانضباط الوظيفي ومؤسسة العمل الإداري وتبسيط وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمات العامة..

وأكد على أهمية التقييم المستمر للأداء للمكاتب التنفيذية والعاملين فيه وفق آليات وضوابط تحقق العدالة والعمل وتدفع نحو الارتقاء بالأداء وتحفيز المدراء والموظفين وتقدير كفاءاتهم وجهودهم.



ونوه المحافظ العرادة إلى أن محافظة مأرب اليوم أمامها العديد من التحديات في مختلف المجالات التنموية بعد موجات النزوح إليها يجب على المكتب التنفيذي وأعضائه من المكاتب أن يطوروا من أدائهم للارتقاء إلى مستوى التحدي.

