قتلى من الحوثيين وتدمير 3 عربات لهم في كتاف صعدة

أفادت مصادر محلية في محافظة صعدة، شمال اليمن، اليوم الأحد، بأن القوات الشرعية ذمرت عربات للحوثيين في كتاف.

وقالت مصادر محلية لمراسل "الخليج 365"، إن القوات الحكومية دمرت ثلاث عربات عسكرية للمليشيات الحوثية الإنقلابية.

كما قتل عدد من العناصر الإرهابية إضافة إلى تدمير عيار 23 و ذلك فوق سلسلة مرتفعات جبال العاديات الواقعة على تخوم مركز مديرية كتاف.