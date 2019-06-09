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مقتل 10 من مسلحي المليشيا بنيران الجيش شمال صعدة

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قتل عشرة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، بنيران أبطال الجيش الوطني، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة شمال البلاد.

ونفذت وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني بمحور ازال، عملية هجومية نوعية، على مواقع تمركز المليشيا شمالي مديرية باقم.

وشاركت مدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية ومقاتلاتها الجوية، في العملية وقصفت مواقع المليشيا الانقلابية.

بحسب مصادر رسمية، أسفرت العملية عن سقوط 10 قتلى في صفوف المليشيا وجرح عدد آخر منهم، بالإضافة الى تدمير عدد المعدات القتالية التابعة لها.

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