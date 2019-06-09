مأرب.. المحافظ يطلع على سير العمل والانضباط الوظيفي في الخدمة المدنية والمالية

اطلع محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ، اليوم، على سير العمل والانضباط الوظيفي في مكتبي الخدمة المدنية والمالية في اول يوم دوام رسمي عقب اجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال زيارته لمكتب الخدمة اطلع المحافظ من مدير عام مكتب الخدمة سعود اليوسفي ومختصي الخدمة على سير عمل اللجان الرقابية الميدانية على وحدات الخدمة العامة لتقييم مستوى الانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الفطر المبارك،وسير العمل في مركز المعلومات في مكتب الخدمة المدنية والاعمال المنجزة في الربط الشبكي للمركز في المكتب بمركز المعلومات بوزارة الخدمة بعدن.

ووفق وكالة "سبأ"، وجه المحافظ العرادة بعمل الدراسات اللازمة لانشاء مبنى لمركز المعلومات والارشيف لمكتب الخدمة المدنية يكون وفق المواصفات والمعايير المنسجمة مع المهام الموكلة.

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الى ذلك اطلع اللواء العرادة خلال زيارته التفقدية لمكتب المالية على الانضباط الوظيفي وسير العمل في انجاز معاملات المواطنين والمؤسسات الحكومية والرقابة المالية.

كما استمع المحافظ من مدير عام المكتب ناصر العبيدي الى شرح عن اداء المكتب وانجازاته والتحديات التي تواجه العمل والخطط الخاصة بالمكتب خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة العامة للسلطة المحلية والرقابة المصاحبة لذلك.

واشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها منتسبي مكتبي الخدمة المدنية، والمالية، من اجل استقامة الادارة العامة وسير العمل في مختلف مكاتب ومؤسسات الوحدات العامة في المحافظة..مشددا على الالتزام بالانضباط الوظيفي والتقييم والرقابة وفق المعايير القانونية والادارية المعتمدة..مؤكداً على اهمية التأهيل والتدريب وبناء القدرات للعاملين.