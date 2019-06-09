وكيل المهرة يتلقى التهاني بعيد الفطر المبارك

استقبل وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم بمكتبه جموع من المهنئين الذين توافدوا على ديوان المحافظة وذلك لتلقي التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان على رأس المهنئين وكيل أول المحافظة الأستاذ مختار محمد بن عويض والوكيل المساعد لشؤون المرأة الأستاذة خديجة باكريت ومدراء العموم وموظفي الديوان والوجهاء والشخصيات الأجتماعية بالمحافظة ، رافعين أسمي آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والسلطة المحلية بالمحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على وطننا وأهله الاوفياء وعلى شعوب الأمتين الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

ورفع الوكيل العبودي خالص التهاني والتبريكات لأبناء المهرة في الداخل والخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك وإتمام فريضة الصوم ، سائلاً المولى القدير أن يعيده علينا بالخير والسعادة والاطمئنان ، مشيراً أن هذه المناسبة الدينية العظيمة تأتي والمهرة تقف اليوم على أرضية صلبة محروسة بيقظة الأمنية وحكمة قياداتها المحلية ووعي أهلها بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية.

وأكد العبودي أن السلطة المحلية بالمحافظة ندخر جهداً كبيراً في سبيل خدمة المحافظة وتحقيق مطالب المواطنين وتلبية تطلعاتكم المشروعة بما فيها استقرار الخدمات الأساسية بصورة دائمة والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي يشهد به جميع أبناء محافظة المهرة.