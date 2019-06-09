توزيع مخصص مايو بالمهرة لمشروع الأمن الغذائي

بدأت مراكز التوزيع التابعة لائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم بمحافظة المهرة عملية توزيع السلة الغذائية لشهر مايو. ووفق متابعة "الخليج 365"، يستفيد منها 6096 حالة على مستوى تسع مديريات بالمحافظة. حيث تستمر عملية التوزيع لمدة ثلاثة أيام.. ويهدف المشروع الممول من برنامج الغذاء العالمي وتنفيذ الشريك إئتلاف الخير للإغاثة الإنسانية إلى توفير المساعدات الفورية وتوفير الغذاء للأسر الضعيفة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

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