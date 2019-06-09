الجوف.. وكيل المحافظة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية

تفقد وكيل محافظة الجوف عبدالله الحاشدي، اليوم، سير العمل في المكاتب التنفيذية واطلع على مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة العيد. ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، شدد الحاشدي على أهمية الالتزام بالدوام وتقديم الخدمات للمواطنين. ولفت الحاشدي الى أن معظم مكاتب المحافظة، باشرت عملها الرسمي. وانتهت إجازة عيد الفطر المبارك يوم أمس السبت.

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