"الخليج 365" يرصد ماحدث بتعز بمختلف المكاتب بعد انتهاء إجازة العيد

عاد، صباح اليوم الأحد، موظفو الدولة بتعز إلى أعمالهم في مكاتب الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ووفق مصادر "الخليج 365" الخاصة، طغت تهانيات المعايدة وأحاديث الإجازة والعيد بين الموظفين على مجريات الساعات الأولى من دوام اليوم الاحد.

وفي أغلبية مكاتب الوزارات والقطاعات الحكومية، خُصّصت الساعات الأخرى من الدوام لترتيب المكاتب، وجدولة الأعمال، وخدمة المراجعين.

وكان موظفو وموظفات الأجهزة الحكومية قد استمتعوا بإجازة عيد الفطر المبارك "حد زعمهم" وانتهت اليوم السابع من شهر شوال، حيث بلغ عدد أيام الإجازة 6 أيام.