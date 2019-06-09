لحج.. التركي يطلع على الانضباط الوظيفي بالمحافظة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

قام محافظ محافظة لحج اللواء احمد عبدالله التركي، اليوم، بزيارة تفقدية الى عدد من المكاتب والمرافق الحكومية بالمحافظة للاطلاع على نسبة الانضباط الوظيفي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 1440هـ .

وأثنى المحافظ التركي خلال زيارته الى مكاتب وزارة المالية والضرائب والهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال العامة والطرق والخدمة المدنية والمؤسسة العامة للأشغال والطرق، بمستوى الانضباط الوظيفي.

ودعا المحافظ مدراء العموم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتقاعس عن تأدية مهامه الوظيفي.