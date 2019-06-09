كيف عاش اليمنيون أيام العيد في مناطق سيطرة المليشيا (استطلاع)

عاش اليمنيون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أيام عيد هي الأسوأ، بعد أن تعمدت المليشيا مخالفة إعلان الحكومة الشرعية حول رؤية هلال شوال، وأعلنت الأربعاء الماضي أول أيام عيد الفطر المبارك.
واضطر كثير من اليمنيين، الثلاثاء الماضي، إلى الفطر سرا، في حين تم اعتقال من جاهروا بذلك.
أفسدت فرحة العيد
في السياق، يقول المواطن "شعلان الريمي"، إن "اللخبطة" التي تسببت فيها المليشيا، أفسدت على الناس فرحة العيد.
ويضيف لـ"الخليج 365"، بالنسبة إليَّ، أفطرت الثلاثاء، ومارست طقوس العيد الأربعاء، حرصا على أن يستمتع أبنائي بالمناسبة.
ويتابع: كثير من الأقارب والأصدقاء الذين أعرفهم لم يلتزموا بإعلان المليشيا حول هلال شوال، ورأوا فيه تبعية من قبلها لإيران.
مقاطعة العيد
أما الموظف في وزارة المياه (م. ص. ر) فأكد أنه أفطر الثلاثاء أيضا، لعدم ثقته بإعلان المليشيا.
وقال، في حديث إلى "الخليج 365" إن الإجراءات التي اتخذتها المليشيا بحق ما اعتمدوا إعلان الشرعية وأفطروا، دفعته إلى مقاطعة صلاة العيد.
وتساءل: منعتنا المليشيا من أداء صلاة العيد في يومها الشرعي، فلماذا أذهب وأصليها في غير يومها؟.
داخل البيت الواحد
بدوره، قال الطالب محمد السدح، إن إعلان المليشيا أحدث انقساما كبيرا، ليس بين اليمنيين في مناطقها ومناطق الشرعية، وإنما بينهم داخل البيت الواحد، على حد تعبيره.
وبحسب السدح، انقسم أفراد أسرته يوم الثلاثاء الماضي، بين صائم احتياطا، وبين مفطر اعتمادا على إعلان الحكومة الشرعية وعدد من البلدان العربية حول هلال شوال.
وأضاف: أصدقك القول، لم يكن ما عشناه يوم الأربعاء عيدا، أو هكذا شعرنا. المليشيا أفسدت العيد وأفسدت قبل ذلك كل شيء جميل في حياة اليمنيين.
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