شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تحذيرات جديدة في عدن وإخلاء كورنيش خورمكسر من جميع مرتاديه (صورة + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مسؤول أمني في عدن عن " اخلاء كورنيش خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، من جميع مرتاديه واطلاق التحذيرات من الاقتراب الشواطئ خوفا من ازياد وارتفاع وهيجان البحر وقوة الرياح".

وقال ناصر عباد قائد شرطة خورمكسر لقد تم سحب السيارت وفتح الطريق المودي الى المنصورة من اتجاه جوله فندق عدن ولازالت الدوريات مستمرة.

ولفت عباد الى وحود توقعات بهطول امطار قوية مصحوبة برياح وقال : نحذر جميع المواطنين تجنب الاقتراب من الشواطئ.

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