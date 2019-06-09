شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مثير للرعب للريال اليمني أمام الدولار الامريكي والريال السعودي مساء اليوم الاحد 9 يونيو 2-2019 م والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صنعاء
الريال السعودي
شراء
149
البيع
150
الدولار الأمريكي
شراء
561
البيع
566
أسعار صرف العملات في عدن
الريال السعودي
شراء
150
البيع
151
الدولار الأمريكي :
شراء
562
البيع
567
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