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انهيار مثير للرعب للريال اليمني أمام الدولار الامريكي والريال السعودي مساء اليوم الاحد 9 يونيو 2-2019 م

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شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مثير للرعب للريال اليمني أمام الدولار الامريكي والريال السعودي مساء اليوم الاحد 9 يونيو 2-2019 م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء

الريال السعودي

 شراء

149

 البيع

 150


الدولار الأمريكي

 شراء

561

البيع

 566

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أسعار صرف العملات في عدن

الريال السعودي 

شراء

150

البيع

  151

 

الدولار الأمريكي :

شراء

562

البيع

 567

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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