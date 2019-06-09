شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مثير للرعب للريال اليمني أمام الدولار الامريكي والريال السعودي مساء اليوم الاحد 9 يونيو 2-2019 م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء الريال السعودي شراء 149 البيع 150

الدولار الأمريكي شراء 561 البيع 566 Advertisements أسعار صرف العملات في عدن الريال السعودي شراء 150 البيع 151 الدولار الأمريكي : شراء 562 البيع 567

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