شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : الأيام القادمة حبلى بالمفاجئات التي ستغير مسار الحرب وهذا القائد من يخطط لها..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد الضالع معارك كر وفر بين القوات المشتركة والجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى.

حيث راهنت مليشيا الحوثي على دخول الضالع لكنها خسرت الرهان ومنيت بهزيمة كبيرة وخسائر فادحة بالأرواح وتعثرت على الأطراف واصبحت اشبة بمثلث يلتهم كل من يقترب منه حتى اضحت محرقة للمليشيا الحوثية.

مصادر قالت ان العميد هادي العولقي قائد اللواء 30 مدرع يمتاز بالدهاء العسكري والإخلاص في العمل حيث يعمل على حشد القوات والتخطيط لمعركة تقطيع الأفعى ولم يكشف المصدر عن تفاصيلها.

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المصادر قالت ان المعركة القادمة ستغير مسار الحرب وستكون فيها. مفاجئات في الميدان تجعل القوات المشتركة تكسب المعركة بشكل كبير .

وكان العولقي قد قام بالخطة السابقة لإخراج الحوثيين من مدينة قعطبة وطردهم الى شخب وجعل مواقع الحوثيين تتساقط وافرادهم ينتحرون

وذكرت مصادر ان الألاف من الأفراد يلتفون حول العميد العولقي الذي أسرهم في تعامله وصرف رواتبهم بدون أي خصم يذكر .