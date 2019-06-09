شكرا لقرائتكم خبر عن موفد العربية الإعلامي الخليجي محمد العرب يكشف مكان اختباء عبدالملك الحوثي ويزف بشرى سارة لليمنيين (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موفد قناة العربية والعربية الحدث في اليمن، الإعلامي محمد العرب عن مكان اختباء زعيم التمرد والانقلاب، عبدالملك الحوثي .

ففي تقرير تلفزيوني مباشر قبل قليل، عرضته لقناة الحدث، رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" قال العرب إن من المتوقع اختباء عبدالملك الحوثي في كهوف ومغارات ضحيان بمحافظة صعدة.

وأوضح العرب أن الجيش الوطني سيطر اليوم السبت على مثلث الموت، والذي يربط بين مديريات مجز وقطابر وباقم في صعدة.

وأكد العرب أن الجيش الوطني حرر 20 قرية في تلك المديريات من مليشيات الحوثي، مبشرا بأن بإمكان اليمنيين الذين نزحوا من تلك القرى العودة اليوم إلى قراهم ومنازلهم بعد تحريرها من مليشيات الحوثي.

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