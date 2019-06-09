طائرات قاصف k2 تستهدف مطار جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار جيزان السعودي.

وذكر مصدر عسكري أن الهجمات الجوية التي نفذت بطائرات قاصف k2 استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار.

وأكد المصدر أن الهجمات الجوية تأتي بعد تحويل دول العدوان مطار جيزان إلى قاعدة عسكرية.

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