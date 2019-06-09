حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، حزيران 09، 2019 تقدما كبيرا شمال محافظة صعدة شمالي البلاد.
وقال قائد محور آزال العميد الركن عبدالحكيم فاضل لوكالة سبأ، "إن وحدات من قوات النخبة في الجيش الوطني نفذت عملية نوعية على مواقع تمركز مليشيا الانقلاب الحوثي في أخر المناطق التي تسيطر عليها شمالي باقم.
ولفت إلى أن العملية أسفرت عن مقتل مالا يقل عن عشرة من أفراد المليشيا وجرح أخرون وتكبيدهم خسائر في المعدات والأرواح".
وأكد أن قوات الشرعية تمكنت من قطع أهم خطوط إمداد المليشيا في المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تقدم كبير لقوات الشرعية في باقم شمالي صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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