الإمارات توجه بمساعدة المتضررين من السيول في عدن ولحج ومحافظات الجنوب

وجه الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بسرعة مساعدة وايواء المتضررين من السيول والمنخفض الذي ضرب عدد من المحافظات الجنوبية .
وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك بأن الشيخ محمد بن زايد وجه الهلال الاحمر الاماراتي بمساعدة المناطق المتأثرة والتعامل مع الاثار الناجمة عن السيول في عدن ولحج ومحافظات الجنوب .
وقال بن بريك :تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله قائد التحالف يوجه الهلال الأحمر الإماراتي بكل الإمكانيات المتوفرة لسرعة مساعدة المناطق المتأثرة والتعامل مع الآثار الناجمة عن السيول التي ضربت عدن ولحج وباقي محافظات الجنوب ، وتوفير الإيواء المناسب للمتضررين .
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