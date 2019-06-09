استكمال التجهزات في القرية التراثية في مديرية ساه بحضرموت

أشرف مدير عام مديرية ساه بمحافظة حضرموت عبدالله يماني بن قحيز على استكمال التجهيزات الفنية والترتيبات الخاصة لتنظيم علمية عرض مقتنيات القرية التراثية بمدينة ساه محافزة حضرموت لتستقبل الزائرين إليها بعد السادس من شهر شوال الجاري.

وتعرف بن قحيز من مدير القرية التراثية عبد الله بن قعفان خلال زيارته لموقع القرية عن طبيعة الأعمال التي تمت لتجهيز وإعداد الموقع بشكل ليتناسب مع طبيعة صالات العروض الخاصة بعرض المقتنيات التراثية التي تم تمويلها من قبل السلطة المحلية بالمديرية ومساهمة رجل الخير سعيد بن عساله العامري .

وأكد مدير القرية التراثية لمدير عام المديرية أن موقع القرية يمكن أن يستوعب أي فعالية للسلطة المحلية إلى جانب عرض ما تحتويه القرية من نماذج للموروث الشعبي الذي تزخر به المديرية ويحكي حياة الإنسان في هذه المديرية لحقب تاريخية عديدة .

وأثنى مدير عام المديرية على الجهود التي بذلت لإنجاز موقع القرية في وقت قياسي وبشكل جذاب يتناسب مع طبيعة صالات العروض المخصصة لمثل هذا النشاط الثقافي التراثي..مجددا التأكيد لدعم السلطة المحلية بالمديرية لمثل هذه المشاريع التراثية المهمة.