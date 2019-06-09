98% نسبة الانضباط الوظيفي بحضرموت في أول ايام الدوام الرسمي

بلغت نسبة الانضباط الوظيفي في وادي وصحراء حضرموت في اول ايام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك 98.65 بالمائة.

وذكر مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالوادي والصحراء حسين علي السمين لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)بان لجان مكتب الخدمة الميدانية باشرت اليوم الاحد، النزول الميداني لمراقبة ورصد مستوى الانضباط الوظيفي في 37 من المرافق والمؤسسات الحكومية و مدى التزام الموظفين و تواجدهم في مرافق عملهم ..مشيرا الى ان مؤشرات الانضباط الوظيفي تعتبر عالية جدا عكست تقيد وإلتزام كافة العاملين بالدوام الرسمي من أول أيام الدوام .

وأكد مدير عام مكتب الخدمة المدنية أن فرق التفتيش والرقابة ستواصل نزولها الميداني إلى المكاتب التنفيذية والمؤسسات والقطاعات الخدمية الحكومية لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي ونسبة الحضور ورفع التقارير اليومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتهاونين بالدوام الرسمي.