شاهد.. الأمطار تقتلع مخيمات النازحين بصحراء حضرموت

أقتلعت مياة الأمطار والسيول في مديرية العبر بمحافظة حضرموت التي هطلت ظهر أمس مخيمات النازحين من أبناء محافظة الجوف ..
وقالت مصادر محلية، إن المخيمات التي تعود لأفراد من أسرة آل صلاحي اقتلعت بعد تأثرها من شدة الهواء ومياة الأمطار التي جرت بداخل المخيمات بسبب وقوعها وسط صحراء العبر .
ووفقا لذات المصدر فإن النازحين المتواجدين داخل الخيم يبلغ عدد أسرهم نحو 12 أسرة، بعدد افراد 87 فرد من الذكور والإناث.
يذكر أن النازحين لجؤوا لإستعمال المخيمات وسط صحراء العبر منذ مايقارب 4 سنوات نتيجة لعدم حصولهم على المال لسداد إيجار البيوت والشقق في المديرية؛ نظراً لهروبهم من بطش المليشيات الحوثية التي سيطرت على مناطقهم واستحوذت على كل شيء فيها ودمرت منازل بعضهم.
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