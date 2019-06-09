الصليب الأحمر: هناك 3 مليون طفل وامرأة يعانون من سؤ التغذية في اليمن

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن "‏3.2 مليون طفل وامرأة في ‎اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد". جاء ذلك بحسب تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر. وذكرت أنه "خلال السنوات الثلاثة الأخيرة زادت نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بنسبة 90%".

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