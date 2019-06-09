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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 9 يونيو 2019م، وهي كالتالي: 

تفاصيل اجتماع المكلا لبحث سبل مواجهة آثار الأمطار بحضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/394067

الجيش الوطني يقطع طريق إمداد رئيسي في معقل الحوثيين
https://www.alyamanalaraby.com/394070

صحيفة: مساع أممية لمحاولة تبييض صورة جريفيث
https://www.alyamanalaraby.com/394090

استكمال الاجراءات الفنية لربط فرع البنك بمأرب بالمركزي في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/394092

صحيفة تكشف إعطاء الحكومة فرصة لجريفيث أخيرة
https://www.alyamanalaraby.com/394093

جرائم مليشيا الحوثي في حجور ملف مفتوح ينتظر الحاسبة
https://www.alyamanalaraby.com/394095

تعرض جندي في نقطة بالمهرة للدهس من قبل سائق متهور وهروب الجاني
https://www.alyamanalaraby.com/394098

وصول الدفعة الثانية من الجوازات وتوقعات بإنهاء مشكلة نفاذ الدافاتر
https://www.alyamanalaraby.com/394099

وفاة شاب بملامسة عمود إنارة في عدن وآخر بسقوط شجرة عليه
https://www.alyamanalaraby.com/394112

الجيش ينتصر في حجة والضالع
https://www.alyamanalaraby.com/394113

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امزربة يؤكد استقرار محطة الحاويات في موانئ عدن رغم قوة المنخفض
https://www.alyamanalaraby.com/394114

العثور على جثة مجهولة مرمية بسواحل عدن
https://www.alyamanalaraby.com/394118

مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في هجمات فاشلة شنتها بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/394125

قوات الجيش تحرر الطريق الدولي بصعدة وتقطع امداد المليشيا إلى باقم
https://www.alyamanalaraby.com/394132

مؤسسة المياة تبدأ بضخ المياة الجوفية لجميع مديريات عدن
https://www.alyamanalaraby.com/394150

انحسار تدريجي لتأثيرات الاضطراب المداري على بعض السواحل اليمنية
https://www.alyamanalaraby.com/394154

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاحد
https://www.alyamanalaraby.com/394080

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/394084

قائمة بأسعار الخضروات والأسماك في حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/394086

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/394088

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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