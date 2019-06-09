أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 9 يونيو 2019م، وهي كالتالي: تفاصيل اجتماع المكلا لبحث سبل مواجهة آثار الأمطار بحضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/394067 الجيش الوطني يقطع طريق إمداد رئيسي في معقل الحوثيين

https://www.alyamanalaraby. com/394070 صحيفة: مساع أممية لمحاولة تبييض صورة جريفيث

https://www.alyamanalaraby. com/394090 استكمال الاجراءات الفنية لربط فرع البنك بمأرب بالمركزي في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/394092 صحيفة تكشف إعطاء الحكومة فرصة لجريفيث أخيرة

https://www.alyamanalaraby. com/394093 جرائم مليشيا الحوثي في حجور ملف مفتوح ينتظر الحاسبة

https://www.alyamanalaraby. com/394095 تعرض جندي في نقطة بالمهرة للدهس من قبل سائق متهور وهروب الجاني

https://www.alyamanalaraby. com/394098 وصول الدفعة الثانية من الجوازات وتوقعات بإنهاء مشكلة نفاذ الدافاتر

https://www.alyamanalaraby. com/394099 وفاة شاب بملامسة عمود إنارة في عدن وآخر بسقوط شجرة عليه

https://www.alyamanalaraby. com/394112 الجيش ينتصر في حجة والضالع

https://www.alyamanalaraby. com/394113 Advertisements امزربة يؤكد استقرار محطة الحاويات في موانئ عدن رغم قوة المنخفض

https://www.alyamanalaraby. com/394114 العثور على جثة مجهولة مرمية بسواحل عدن

https://www.alyamanalaraby. com/394118 مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في هجمات فاشلة شنتها بالحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/394125 قوات الجيش تحرر الطريق الدولي بصعدة وتقطع امداد المليشيا إلى باقم

https://www.alyamanalaraby. com/394132 مؤسسة المياة تبدأ بضخ المياة الجوفية لجميع مديريات عدن

https://www.alyamanalaraby. com/394150 انحسار تدريجي لتأثيرات الاضطراب المداري على بعض السواحل اليمنية

https://www.alyamanalaraby. com/394154 أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاحد

https://www.alyamanalaraby. com/394080 تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/394084 قائمة بأسعار الخضروات والأسماك في حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/394086 أسعار الخضروات واللحوم في أسواق صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/394088

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