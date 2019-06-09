انحسار تدريجي لتأثيرات الاضطراب المداري على بعض السواحل اليمنية

أصدرت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بحضرموت تقريريها الرابع، بشأن تأثيرات الاضطراب المداري في خليج عدن على محافظة حضرموت.

وأكدت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر الانحسار التدريجي، لتأثيرات الاضطراب المداري في خليج عدن على المحافظة.

أوضحت أخر صور اﻻقمار الصناعية بداية انحسار تأثيرات الاضطراب المداري، الغير مباشر على محافظات المهرة وحضرموت و الذي يتواجد مركزه في خليج عدن.

ولفتت إلى أن التوقعات خلال الـ 24 ساعة القادمة تؤكد بداية انحسار التأثيرات للحالة الجوية، مع بقاء امتداد تشكيلات من السحب الركامية الرعدية، على طول سلسلة المرتفعات الساحلية والأرياف الداخلية لمحافظات حضرموت وشبوة وأبين وجزيرة سقطرى، في فترة الظهيرة والمساء، يرافقها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى متفاوتة الغزارة .