مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في هجمات فاشلة شنتها بالحديدة

تكبدت المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً خسائر فادحة عدداً وعتاداً جراء محاولات تسلل فاشلة جنوب الحديدة وفق ما أفاد به مصدر الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية لـ "وكالة 2 ديسمبر".

موضحاً أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية بمديرية بيت الفقيه دفعت الساعات الماضية بالعشرات من عناصرها صوب منطقة الجاح وبرغم كثافة الغطاء الناري لأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية المصاحب لهم إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

وأكد المصدر أن محاولة التسلل كانت مرصودة منذ انطلاقتها من بين مزارع الحسينة وقد تم مباغتتها وسحقها في المكان والزمان المناسبين على أيادي وحدات نوعية من حراس الجمهورية..

كما نفذت بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مناطق نائية جنوب شرق مديرية التحيتا محاولة تسلل مماثلة صوب مركز المديرية انتهت كسابقاتها بالفشل وأسفرت عن مصرع وجرح معظم المشاركين فيها على أيادي ووحدات من ألوية العمالقة، وفقا لذات المصدر.