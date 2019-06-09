امزربة يؤكد استقرار محطة الحاويات في موانئ عدن رغم قوة المنخفض

أكد رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد امزربه، الخطوط الملاحية والمتعاملين مع محطة الحاويات والتجار المحليين، استقرار الأوضاع العامة في محطة عدن للحاويات بالعاصمة المؤقتة عدن التي شهدت، مساء أمس السبت، أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة بفعل المنخفض الجوي.

وقال امزربه في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)"أن إدارة محطة عدن للحاويات اتخذت كافة التدابير اللازمة لتأمين حاويات البضائع من خلال ربطها ببعضها البعض لتشكل سياج مقاوم لغزارة الأمطار وشدة الرياح"..مشيراً إلى تأثر بعض الحاويات الفارغة التي لا يتعدى عددها نحو خمسة حاويات فقط.

واضاف"إن إدارة محطة الحاويات شكّلت غرفة عمليات مصغرة معنية بإدارة الأزمات برئاسة مدير عام المحطة وطاقم العمليات والأمن والسلامة، وإن أوضاع المحطة مستقرة وآمنة على الرغم من قوة المنخفض الجوي".. لافتاً إلى قيام قيادة وعمال المحطة بجهود كبيرة ساهمت في تأمينها والحفاظ على حاويات وبضائع التجار والخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة.