تعرض جندي في نقطة بالمهرة للدهس من قبل سائق متهور وهروب الجاني

تعرض جندي مساء امس السبت من الجنود المرابطين في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، للدهس من قبل سائق متهور.

وقال مصدر أمني بالمحافظة للمركز الإعلامي، إن المساعد عبده عبدالله الآنسي، تعرض أثناء قيامه بواجبه، في نقطة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة، بعد منتصف الليل عند الساعة الثانية عشر والنصف، لعملية دهس بسبب السرعة الجنونية المفرطة من قبل سائقي سيارتين (شاص، استيشن).

وأكد أن الحادث الناتج عن التهور في السرعة أدى إلى إصابة الجندي الآنسي بفقدان الوعي ودخوله في غيبوبه وكسور في قدميه وإصابات متوسطة في أنحاء متفرقة من جسده.

وذكر أن المساعد الآنسي فوجئ أثناء قيامه بواجبه في نقطة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة، بسيارتين تمشي بسرعة جنونية حتى اصطدمت به.

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ولفت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة الجندي الآنسي ونجاة جندي آخر مرابط معه في المنطقة الأمنية، فيما لاذ سائقي السيارتين بالفرار دون الإلتفات للجندي المصاب.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أن البحث والتحري عن الجناة لازال جاريا حتى كتابه هذا الخبر.

وحذر المصدر الأمني سائقي السيارات من خطورة السرعة الجنونية والاستخفاف بأرواح الناس، مشددا على أن الجهات الرسمية ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد كل من يتم ضبطه.

ولاقت الحادثة إدانة واستنكار واسع من المواطنين، مطالبين السلطات باتخاذ عقوبات ضد السائقين الذين يهددون حياة المواطنين جراء السرعة الجنونية.