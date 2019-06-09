شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة اول ضحية لإعصار عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي الشاب علاء عزيز الملقب بالعصفور مصرعه اليوم نتيجة إلتماس كهربائي في احد اعمدة الإنارة .

وقال شهود عيان ان الضحية علاء كان يقف بالقرب من عمود إنارة بجانب مطعم حلب ، عندما ضربت مدينة عدن عاصفة رملية مصحوبة بالامطار مما ادى الى حدوث إلتماس كهربائي .

وقد ادت العاصفة الى سقوط عدة اعمدة إنارة مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة . خبير فيزيائي : هذا ما سيحدث في اليمن خلال ثلاثة أيام شاهد صور حصرية لشوارع عدن الآن وهي تغرق بمياة الامطار..تفاصيل بالفيديو: حرس بوتين ينقذون الرئيس الصيني من السقوط سقوط حاويات وغرق منازل وقطع للطرقات .. شاهد كيف حولت الامطار مدينة عدن (صور) ورد الان : الحوثي يفاجى الجميع و يكشف الحل الوحيد لانهاء الحرب في اليمن والشعب يستبشر وفرحة عارمة تعم المدن اليمنينة .. (شــاهد)

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