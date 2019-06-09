شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فيزيائي : هذا ما سيحدث في اليمن خلال ثلاثة أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية، عدنان الشوافي، عن حالة ماطرة جديدة في اليمن.



ولمح الخبير الشوافي إلى احتمال تعمق منخفض جوي يسيطر على الأجواء اليمنية و تطوره إلى حالة استوائية في بحر العرب لم تثبت بعد، مشيراً إلى متابعته للحالة، منوها إلى أن تفاصيلها ستكشف خلال الأيام القادمة.

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وقال الشوافي :إن هناك حالة من اضطراب الطقس غرب بحر العرب و خليج عدن تجلب الأمطار المتفرقة الغزيرة خصوصاً على المناطق الساحلية الجنوبية الشرقية و المناطق القريبة منها على إمتداد البلاد من سيئون إلى عدن، خصوصا مدينة المكلا و سقطرى و مرتفعات عتق و لودر وحتى لحج و تعمل على نشاط خلايا الأمطار الغزيرة على المرتفعات الغربية من صعدة إلى تعز و بعض المناطق في الهضاب الداخلية.



ونوه ان هذه الحالة تلزم التنبيه من مخاطر السيول و تدني الرؤية نتيجة الامطار الرعدية الغزيرة و كذلك تنبيه الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب الموج؛ وذلك من يوم غد الجمعة 7 يونيو لمدة ثلاثة أيام على الأقل. لافتا إلى أنه لابد من تجديد التوقعات بناء على المعطيات المستجدة خصوصا مع عدم استبعاد تعمق منخفض جوي قد يتطور لنظام استوائي في بحر العرب ما يستدعي المتابعة الحثيثة خلال الأيام القادمة و وصف الحالة بناء على معطيات جديدة أكثر ثباتا. وأشار إلى إن العديد من نماذج الطقس منها GFS كانت قد رسمت أكثر من توقع لعاصفة استوائية خلال الأسابيع الماضية كتطور لحالة الاضطراب و إرتفاع الحمل الحراري في بحر العرب الا إن جميع الحالات تلاشت ولم تثبت. وكان الشوافي قد كشف عن حالة ماطرة الأسبوع الماضي و التي كانت تاثيراتها على مدينة عدن و العديد من المحافظات اليمنية وكان حينها قد كشف عن تعرض سقطرى لامطار شديدة نهاية هذا الأسبوع وهذا ما يحصل حاليا حيث ترزح سقطرى هذة الأيام تحت الأمطار الشديدة.

